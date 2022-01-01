Глава МВД Ирака уволил командира полиции после смертоносного рейда в Бабиле

Багдад, 1 января. Министр внутренних дел Ирака Осман аль-Ганеми уволил начальника полиции провинции Бабиль 31 декабря, а несколько офицеров были вызваны на допрос после смертоносного инцидента.

Спецоперация, детали которой до сих пор остаются неясными, состоялась 30 декабря. Известно, что подразделения быстрого реагирования и разведывательные силы попытались штурмовать дом в деревне Аль-Рашайед в центральной иракской провинции Бабиль.

Находившийся в здании мужчина, вооруженный штурмовой винтовкой, в течение двух часов вел перестрелку с офицерами, окружившими дом. В результате трое сотрудников сил безопасности были ранены.

«Разведывательное подразделение сначала отправилось в дом, чтобы арестовать его, но они были застигнуты врасплох стрельбой», — сказал источник в министерстве внутренних дел.

Iraqi police commander sacked after deadly raid https://t.co/4DBfYjMKJP — WC Times (@TimesWC) December 31, 2021

Изначально СМИ сообщали, что подозреваемый, разыскиваемый властями из-за обвинений в терроризме, убил по меньшей мере 12 членов своей большой семьи, многие из которых были детьми, а затем совершил самоубийство. По данным агентства INA, число жертв составило 20 человек. Мотивы убийств неизвестны.

The tragedy took place in Al-Rashayed village in the central province of Babylon, just south of Baghdadhttps://t.co/W7OX56ouqR — The New Arab (@The_NewArab) December 31, 2021

Расследование было начато после обнаружения в доме нескольких трупов граждан. 31 декабря Осман Аль-Ганеми отправился в Аль-Рашайед, после чего уволил начальника полиции и объявил о создании комиссии для расследования действий подразделения, проводившего операцию.

В заявлении сил безопасности говорится, что несколько офицеров и официальных лиц были вызваны на допрос в связи с этим инцидентом, при этом подробная информация об их личностях не указывалась.

Официальный представитель министерства внутренних дел Саад Маан опубликовал в Twitter видеозапись, на которой показан дом с почерневшим фасадом и взломанными дверями и окнами. Он осудил преступление, не указав на виновных, и сказал, что расследование продолжается с целью выяснения всех обстоятельств случившегося

بالفديو.. اللواء الدكتور سعد معن من مكان حادث منطقة جبلة شمالي محافظة بابل يوضح الإجراءات القانونية المتخذة. pic.twitter.com/Noew6TmR0V — سعد معن - Saad Maan (@saadmaanoficial) December 31, 2021

Ранее источники в службах безопасности и СМИ предположили, что убийца был связан с террористической организацией «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) или группировками, занимающимися незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, что Багдад провозгласил победу над ИГ в 2017 году после того, как террористы захватили значительные территории северных и западных регионов страны в 2014 году. Вылазки радикалов, особенно на севере страны, продолжают подрывать усилия властей по восстановлению стабильности в Ираке, который пострадал от многолетних войн и беспорядков.

Юг и центр республики также являются важными маршрутами незаконного оборота наркотиков, против которых силы безопасности активизировали свои усилия.

1 Организация запрещена на территории РФ.