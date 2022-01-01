Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 января 14:42
14:41
Общество
Нижегородцы в соцсетях жалуются на исчезновение бензина на автозаправках
14:39
Армия
19FortyFive: системы ПРО США не в состоянии перехватить ракеты российских Ту-160
14:34
Общество
Профессор Университета Аристотеля Сарияннис предсказал завершение пандемии в феврале
14:30
Общество
Год новый, а проблемы старые: Петербург встретил 2022-й со снегом и гололедицей
14:28
Происшествия
В МВД раскрыли детали поножовщины у букмекерской конторы в Москве
14:28
Спорт
Хоккеистов молодежных сборных России и Чехии не пустили на рейс из-за отказа надеть маски
14:27
Политика
Политолог Марков предложил поделить Украину между Россией и Польшей
14:26
Происшествия
Злоумышленники обстреляли дом брата экс-главы Ингушетии
14:26
Общество
Нарколог Казанцев заявил, что употребление пива при похмелье может привести к запою
14:24
Общество
В Новопавловске правоохранители поздравили воспитанников детского дома с Новым годом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава МВД Ирака уволил командира полиции после смертоносного рейда в Бабиле

Весь мир
Глава МВД Ирака уволил командира полиции после смертоносного рейда в Бабиле
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw / dpa

Багдад, 1 января. Министр внутренних дел Ирака Осман аль-Ганеми уволил начальника полиции провинции Бабиль 31 декабря, а несколько офицеров были вызваны на допрос после смертоносного инцидента.

Спецоперация, детали которой до сих пор остаются неясными, состоялась 30 декабря. Известно, что подразделения быстрого реагирования и разведывательные силы попытались штурмовать дом в деревне Аль-Рашайед в центральной иракской провинции Бабиль.

Находившийся в здании мужчина, вооруженный штурмовой винтовкой, в течение двух часов вел перестрелку с офицерами, окружившими дом. В результате трое сотрудников сил безопасности были ранены.

«Разведывательное подразделение сначала отправилось в дом, чтобы арестовать его, но они были застигнуты врасплох стрельбой», — сказал источник в министерстве внутренних дел.

Изначально СМИ сообщали, что подозреваемый, разыскиваемый властями из-за обвинений в терроризме, убил по меньшей мере 12 членов своей большой семьи, многие из которых были детьми, а затем совершил самоубийство. По данным агентства INA, число жертв составило 20 человек. Мотивы убийств неизвестны.

Расследование было начато после обнаружения в доме нескольких трупов граждан. 31 декабря Осман Аль-Ганеми отправился в Аль-Рашайед, после чего уволил начальника полиции и объявил о создании комиссии для расследования действий подразделения, проводившего операцию.

В заявлении сил безопасности говорится, что несколько офицеров и официальных лиц были вызваны на допрос в связи с этим инцидентом, при этом подробная информация об их личностях не указывалась.

Официальный представитель министерства внутренних дел Саад Маан опубликовал в Twitter видеозапись, на которой показан дом с почерневшим фасадом и взломанными дверями и окнами. Он осудил преступление, не указав на виновных, и сказал, что расследование продолжается с целью выяснения всех обстоятельств случившегося

Ранее источники в службах безопасности и СМИ предположили, что убийца был связан с террористической организацией «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) или группировками, занимающимися незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, что Багдад провозгласил победу над ИГ в 2017 году после того, как террористы захватили значительные территории северных и западных регионов страны в 2014 году. Вылазки радикалов, особенно на севере страны, продолжают подрывать усилия властей по восстановлению стабильности в Ираке, который пострадал от многолетних войн и беспорядков.

Юг и центр республики также являются важными маршрутами незаконного оборота наркотиков, против которых силы безопасности активизировали свои усилия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Глава МВД Ирака уволил командира полиции после смертоносного рейда в Бабиле
ирак спецоперация бабиль
Комментировать