Два украинских телеканала показали новогоднее обращение Порошенко вместо Зеленского

Киев, 1 января. Зрителям двух украинских каналов не показали новогоднее обращение президента Владимира Зеленского.

Вместо него канал «Прямий» и «5 канал» показали обращение экс-президента Петра Порошенко, которое он записал вместе с женой Мариной. Речь бывшего главы государства начали транслировать в 23:56.

В своем обращении Порошенко рассказал о поездках в Донбасс и борьбе с «российской агрессией», а его жена отметила борьбу с коронавирусом.

«Украинцы замечательные, открытые, добрые. Это не зависит от того, кто за кого голосует. Мы — граждане, одна великая нация», — сказал беглый экс-президент страны.

Ранее телеканалы принадлежали Порошенко, но после закона об олигархах он продал их холдингу «Свободные медиа».

Порошенко бежал из страны, но вскоре объявил о своем скором возвращении на Украину. Политик заявил, что готов ответить по всем предъявленным ему обвинениям.