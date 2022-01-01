Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 января 14:42
14:41
Общество
Нижегородцы в соцсетях жалуются на исчезновение бензина на автозаправках
14:39
Армия
19FortyFive: системы ПРО США не в состоянии перехватить ракеты российских Ту-160
14:34
Общество
Профессор Университета Аристотеля Сарияннис предсказал завершение пандемии в феврале
14:30
Общество
Год новый, а проблемы старые: Петербург встретил 2022-й со снегом и гололедицей
14:28
Происшествия
В МВД раскрыли детали поножовщины у букмекерской конторы в Москве
14:28
Спорт
Хоккеистов молодежных сборных России и Чехии не пустили на рейс из-за отказа надеть маски
14:27
Политика
Политолог Марков предложил поделить Украину между Россией и Польшей
14:26
Происшествия
Злоумышленники обстреляли дом брата экс-главы Ингушетии
14:26
Общество
Нарколог Казанцев заявил, что употребление пива при похмелье может привести к запою
14:24
Общество
В Новопавловске правоохранители поздравили воспитанников детского дома с Новым годом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Два украинских телеканала показали новогоднее обращение Порошенко вместо Зеленского

Политика
Два украинских телеканала показали новогоднее обращение Порошенко вместо Зеленского
president.gov.ua  /  Администрация президента Украины

Киев, 1 января. Зрителям двух украинских каналов не показали новогоднее обращение президента Владимира Зеленского.

Вместо него канал «Прямий» и «5 канал» показали обращение экс-президента Петра Порошенко, которое он записал вместе с женой Мариной. Речь бывшего главы государства начали транслировать в 23:56.

В своем обращении Порошенко рассказал о поездках в Донбасс и борьбе с «российской агрессией», а его жена отметила борьбу с коронавирусом.

«Украинцы замечательные, открытые, добрые. Это не зависит от того, кто за кого голосует. Мы — граждане, одна великая нация», — сказал беглый экс-президент страны.

Ранее телеканалы принадлежали Порошенко, но после закона об олигархах он продал их холдингу «Свободные медиа».

Порошенко бежал из страны, но вскоре объявил о своем скором возвращении на Украину. Политик заявил, что готов ответить по всем предъявленным ему обвинениям.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Два украинских телеканала показали новогоднее обращение Порошенко вместо Зеленского
украина порошенко новый год
Комментировать