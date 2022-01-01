Путин отметил яркий драматический талант празднующего юбилей актера Шакурова

Москва, 1 января. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Сергея Шакурова, отмечающего свой 80-й день рождения, с юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что Шакуров отличается от других своим драматическим талантом и верностью актерской отечественной школе.

«Уважаемый Сергей Каюмович! Примите поздравления с 80-летием. Вас отличает яркий драматический талант, верность лучшим традициям отечественной актерской школы», — говорится в обращении президента.

К поздравлению юбиляра присоединился и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он заявил, что уникальный дар актера и его искренность поражают сердца зрителей.

Ранее Путин в своем новогоднем обращении отдельно поздравил тех, кто находился в праздник на «боевом посту»: медиков, военных и правоохранителей.