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Путин отметил яркий драматический талант празднующего юбилей актера Шакурова

Общество
Путин отметил яркий драматический талант празднующего юбилей актера Шакурова
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 1 января. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Сергея Шакурова, отмечающего свой 80-й день рождения, с юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что Шакуров отличается от других своим драматическим талантом и верностью актерской отечественной школе.

«Уважаемый Сергей Каюмович! Примите поздравления с 80-летием. Вас отличает яркий драматический талант, верность лучшим традициям отечественной актерской школы», — говорится в обращении президента.

К поздравлению юбиляра присоединился и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он заявил, что уникальный дар актера и его искренность поражают сердца зрителей.

Ранее Путин в своем новогоднем обращении отдельно поздравил тех, кто находился в праздник на «боевом посту»: медиков, военных и правоохранителей.

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путин мишустин шакуров
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