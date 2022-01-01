Саблистка Софья Великая выступила в костюме Елочной Игрушки на «Новогодней Маске»

Москва, 1 января. Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая приняла участие в музыкальном шоу «Новогодняя Маска» на НТВ.

Спортсменка вышла на сцену в костюме Елочной Игрушки, который весил 35 килограммов. Наряд стал самым тяжелым в праздничном выпуске. Члены жюри долго гадали, кто мог быть в таком обличии. Предлагались различные версии: Татьяна Навка, Виктория Дайнеко, Яна Рудковская, Аделина Сотникова, Наталья Рогозина, Алена Апина, Ирина Слуцкая, Натали, Ирина Салтыкова, Шура и даже Сергей Соседов.

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В итоге за маской и в тяжелейшем костюме оказалась профессиональная спортсменка, фехтовальщица Великая. По словам звездного жюри, она показала себя очень артистичной и хорошо поющей артисткой. Певец Филипп Киркоров поинтересовался, настоящая ли фамилия у девушки.

«Наконец-то это услышат все. Это моя фамилия, друзья», — ответила спортсменка.

Напомним, что Великая дважды выигрывала Олимпиаду, а также три раза завоевывала серебряные медали. Фехтовальщица за свою карьеру восемь раз становилась чемпионкой мира.

Приглашенные гости шоу «Маска» в новогоднем выпуске выступили в ярких костюмах. Так в праздничном эпизоде появились Мишка-хоккеист, Белый Тигр, Часы, Елочная Игрушка, Льдинка, Мандарин и другие участники.