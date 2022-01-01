Облаченные в шкуры медведей люди приняли участие в традиционном румынском фестивале

На улице Раковой в городе Команешти можно было наблюдать десятки шагающих по городу, рычащих и бьющих в барабаны медведей.

Так жители Команешти отметили возрождение Нового года. Они натянули на себя тяжелые шкуры медведей, украшенные пышными красными кистями, взяли в руки барабаны и в едином ритме древнего танца отправились шататься по улицам города.

«Традиция заключалась в том, чтобы прогуливаться с привязанным на поводке медведем по деревням, играя на барабанах. Этот обряд также предназначался для лечения болей в мышцах и спине. Теперь это просто шоу, мы перешли от живого медведя к людям, одетым в костюмы медведей в масках», — рассказал об истории традиции участник фестиваля Костел Даскалу.

В медвежьем шествии с удовольствием принимают участие как взрослые, так и дети. Дочь Костела, которой сейчас 14 лет, рассказала, что эта традиция является их семейной. Так что носить шубу и рычать для нее не в новинку.

«Я занимаюсь этим с пяти лет и каждый год хожу с родителями, посещая каждый дом, чтобы изгнать дьявольских духов», — сказала Амалия.

Румыны верят, что этот ритуал изгоняет злых духов. А сам медведь издревле считается священным животным и может принести удачу, здоровье и благополучие.