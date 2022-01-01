Киев, 1 января. Владимир Зеленский зря надеется, что ему удастся сбежать из страны после того, как он спровоцирует большое обострение в Донбассе.

Если украинская армия пойдет в наступление на Луганскую и Донецкую народные республики, воздушное пространство будет тут же закрыто, причем не только над зоной боевых действий, но и над всей Украиной. Поэтому украинскому президенту и всей его команде некомпетентных топ-менеджеров не удастся сбежать сразу же после серьезного обострения. На Банковой имеют смутные представления о современных методах ведения войны и искренне верят, что отбивать атаку будут одни ополченцы с горсткой танков и еще советской артиллерией.

Таким мнением с ведущими украинского канала NEWSONE поделился депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» Олег Волошин, подчеркнув, что украинский гарант зря дразнит Россию, заигрывая с НАТО. Он напомнил, что не так давно представители Североатлантического альянса прямо заявляли, что в обозримом будущем Украине не светит членство в западном военном блоке. После этого Киеву разъяснили, что Европа не собирается защищать Украину силой оружия. Примерно то же самое заявил и президент США Джо Байден. Зеленский же сделал вид, что не услышал предостережений, и продолжает давить на западных партнеров, требуя предоставить Украине ПДЧ.

Федеральное агентство новостей /

В то же время украинская власть с ослиным упрямством раздражает Россию, усиливая военное присутствие контингента НАТО в стране и развивая инфраструктуру альянса под видом строительства и модернизации украинских военных баз. Волошин отметил, что, по последним данным, численность разного рода западных военных на Украины увеличилась до дивизии. Хуже всего то, что Киев пытается спровоцировать большое обострение в Донбассе, рассчитывая на поддержку всех этих «иностранных инструкторов». Он будто забывает о том, что Россия непременно встанет на защиту мирного населения Донбасса, или же рассчитывает, что на агрессию ВСУ ответят ограниченными силами вроде отправки пары танковых колонн на помощь ополченцам.

Народный депутат заверил ведущих и зрителей, что Зеленский и его советники в вопросе войны с Донбассом глубоко заблуждаются. Волошин рассказал, что общался с украинскими военными специалистами, и они сходятся во мнении, что ВСУ в случае наступления потерпят поражение примерно в течение восьми минут.

«Я вообще не понимаю, почему они рассчитывают сбежать из страны в случае чего. У Зеленского, наверное, просто не понимают, что такое современная, высокотехнологичная война. Они думают, что какие-нибудь добровольцы соберут отряд, возьмут пару танков и поедут спасать Донбасс от Украины. На самом же деле полетят самолеты, ударят ракеты и сразу же будет перекрыто небо над всей Украиной. Один мой товарищ, военный специалист говорил, что ВСУ в Донбассе, да и по всей Украине ждет полное поражение уже через восемь минут. Вот реально 8 минут. Первый же удар будет нанесен по штабам бригад, по арсеналам, по складам ГСМ, по ключевым военным объектам и так далее. Первая волна — это сотни и тысячи ракетных ударов и авиавылетов. После этого какое-то число солдат в окопах со стрелковым оружием еще останется. Но вооруженные силы Украины, по факту, прекратят свое существование», — заверил народный депутат.

Волошин добавил, что России для такого решения вопроса в случае обострения в Донбассе даже не понадобится отправлять войска на Украину. Все будет сделано на расстоянии — не пересекая границу. Украинская армия мигом превратится в почти безоружное ополчение максимум на БТР-х, которому вежливо предложат сдаться в плен, когда пыль уляжется, а вся команда Зеленского отправится скорее всего под трибунал.

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