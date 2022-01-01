В ОАК сообщили об успешном выполнении гособоронзаказа за 2021 год

Москва, 1 января. Предприятия Объединенной авиастроительной корпорации выполнили государственный оборонный заказ за 2021 год. Об этом сообщила сама ОАК.

Соответствующий видеосюжет корпорация опубликовала на своем YouTube-канале. В ролике также были подведены и другие итоги 2021 года.

«Предприятия ОАК выполнили обязательства по гособоронзаказу», — указано в видео.

Также в корпорации сообщили, что в настоящий момент наращивается серийное производство истребителей пятого поколения Су-57. Помимо этого, ОАК отметила презентацию самолета-невидимки Су-75 Checkmate, сборку на поточной линии первого серийного Ил-76МД-90А и выкатку беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник» с плоским реактивным соплом.

Ранее эксперты NI сообщали, что российский Су-57Э составит серьезную конкуренцию F-35 на мировом рынке вооружений. Они отметили, что РФ активно продвигает продажу своего истребителя пятого поколения.