Новый трейлер сериала «Миротворец» с рестлером Джоном Синой появился в Сети

Москва, 1 января. Второй официальный трейлер сериала «Миротворец» с американским рестлером и актером Джоном Синой в главной роли опубликован на YouTube-канале HBO Max.

Новый фантастический и комедийный боевик расскажет историю о персонаже по прозвищу Миротворец, который озабочен миром и спокойствием. Ради этой цели он готов пойти даже на убийства.

Режиссером проекта стал Джеймс Ганн. Он называл сериал своеобразным сиквелом своего «Отряда самоубийц: Миссия навылет», в котором впервые появился супергерой.

Ранее зрителям уже были показаны первые кадры нового проекта про Миротворца. Помимо популярного спортсмена, в проекте приняли участие Стив Эйджи, Даниэль Брукс, Кристофер Хейердал, Роберт Патрик, Чаквуди Ивуджи и Дженнифер Холлэнд.