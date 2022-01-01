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Президент России поздравил телеканал РЕН ТВ с 25-летием

  /   Обновлено: 01 января 2022 13:01
Политика
Президент России поздравил телеканал РЕН ТВ с 25-летием
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 1 января. Президент России Владимир Путин обратился к РЕН ТВ по случаю 25-летия телеканала с начала его вещания.

Поздравления российского лидера опубликованы на сайте Кремля. Глава государства отметил, что РЕН ТВ продемонстрировал серьезный информационный потенциал и обрел большую аудиторию.

«Стартовав в эфире четверть века назад, с первых же проектов телеканал ярко продемонстрировал свой серьезный информационный потенциал и особый творческий почерк, обрел большую, преданную аудиторию», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил россиян с Новым годом. По его словам, во время праздников граждан объединяет надежда на добрые перемены. Президент также отдельно обратился к тем, кто по долгу службы встречает 2022 год на работе.

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путин россия рен тв
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