Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 января 13:12
13:09
Армия
В ОАК сообщили об успешном выполнении гособоронзаказа за 2021 год
13:03
Общество
Новый трейлер сериала «Миротворец» с рестлером Джоном Синой появился в Сети
13:01
Политика
Президент России поздравил телеканал РЕН ТВ с 25-летием
13:00
Общество
Новогодний спецэпизод «Гарри Поттера» вышел в России
12:52
Политика
Зеленский заговорил на русском языке в поздравлении украинцев с Новым годом
12:51
Армия
Popularne: непревзойденная система обороны России на Балтике вызвала тревогу в НАТО
12:51
Происшествия
Бездомный ударил мэра города Кале во Франции после просьбы убрать сумки
12:46
Происшествия
Неизвестный с оголенным половым органом нападает на девушек в Барнауле
12:45
Весь мир
Две ракеты выпущены в сторону Израиля из сектора Газа
12:44
Политика
Зеленский подтвердил в Twitter стремление провести переговоры с Байденом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Новогодний спецэпизод «Гарри Поттера» вышел в России

  /   Обновлено: 01 января 2022 13:01
Общество
Новогодний спецэпизод «Гарри Поттера» вышел в России
Prt Scr youtube.com  /  HBO Max

Москва, 1 января. Специальный эпизод «Гарри Поттера» стал доступен для жителей России. Его можно посмотреть на платформе Amediateka.

Новый фильм получил название «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». В нем вновь встретились уже повзрослевшие актеры и актрисы из кинолент про юного волшебника.

Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон впервые за длительное время собрались вместе на съемках и переместились в Хогвартс, чтобы обсудить любимый многими зрителям фильм.

«Это дань уважения всем, кого затронула кинофраншиза, от съемочной группы до преданных поклонников, которые продолжают поддерживать дух волшебного мира», — заявил президент Warner Bros. Том Ашейм в одном из интервью.

Ранее стало известно, что писательница Джоан Роулинг может появиться в специальном выпуске «Гарри Поттера». Ее участие было под вопросом после скандала вокруг резких высказываний о трансгендерах.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Новогодний спецэпизод «Гарри Поттера» вышел в России
Гарри Поттер новый год фильм
Комментировать