Новогодний спецэпизод «Гарри Поттера» вышел в России

Москва, 1 января. Специальный эпизод «Гарри Поттера» стал доступен для жителей России. Его можно посмотреть на платформе Amediateka.

Новый фильм получил название «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». В нем вновь встретились уже повзрослевшие актеры и актрисы из кинолент про юного волшебника.

Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон впервые за длительное время собрались вместе на съемках и переместились в Хогвартс, чтобы обсудить любимый многими зрителям фильм.

«Это дань уважения всем, кого затронула кинофраншиза, от съемочной группы до преданных поклонников, которые продолжают поддерживать дух волшебного мира», — заявил президент Warner Bros. Том Ашейм в одном из интервью.

Ранее стало известно, что писательница Джоан Роулинг может появиться в специальном выпуске «Гарри Поттера». Ее участие было под вопросом после скандала вокруг резких высказываний о трансгендерах.