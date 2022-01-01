Киев, 1 января. Президент Украины Владимир Зеленский использовал фразу на русском языке в поздравлении граждан страны с Новым годом.

Выступление украинского лидера опубликовано на его сайте. В своей речи Зеленский отметил, что надо убрать линию разграничения в Донбассе.

«И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте», — сказал президент Украины на русском языке.

Также в своем новогоднем обращении политик пошутил, что сборная Украины по футболу специально проиграла матч с командой Англии на Евро-2020, чтобы «не испортить отношения со стратегическим партнером».

Ранее историк и политолог Владимир Корнилов отметил, что украинская власть все-таки планирует развязать масштабный конфликт на юго-востоке страны. По его мнению, как только Донбасс «загорится», то все чиновники высшего звена сбегут из страны.