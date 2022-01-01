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Popularne: непревзойденная система обороны России на Балтике вызвала тревогу в НАТО

  /   Обновлено: 01 января 2022 12:51
Армия
Popularne: непревзойденная система обороны России на Балтике вызвала тревогу в НАТО
Пресс-служба Балтийского флота

Варшава, 1 января. Испытания в Балтийском море новой российской боевой системы не на шутку встревожили страны НАТО. Об этом рассказали аналитики из Польши.

Обозреватели польского издания Popularne в своем материале пишут, что недавно экипаж корвета Военно-морского флота РФ «Сообразительный» в ходе учений на Балтике применил новейший зенитный комплекс «Редут». Эксперты отметили, что действия российского корабля вызвали тревогу в Польше и других странах НАТО, передает «ПолитРоссия».

«У России новая абсолютно непревзойденная система обороны на Балтике», — констатировали журналисты.

По их словам, маневры «Сообразительного» привели в ужас западных военных, поскольку они состоялись на фоне новостей о завершении испытаний и выходе на боевое дежурство новейших ЗРК С-550, которые способны сбивать самолеты и баллистические ракеты противника на сверхдальних высотах. Они заменят в ВС РФ систему противоракетной обороны А-135 и будут работать совместно с комплексами С-400.

«Россия успела нас приучить к тому, что она любит поиграть мышцами», — заключили аналитики из Польши.

Ранее сообщалось, что российская система С-550 может стать первым в мире комплексом противокосмической обороны. Она также будет способна эффективно ликвидировать межконтинентальные баллистические снаряды.

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россия польша нато вооружение балтийское море
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