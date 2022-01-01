Зеленский подтвердил в Twitter стремление провести переговоры с Байденом

Киев, 1 января. Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что с нетерпением ожидает беседы с американским коллегой Джо Байденом.

Недавно стало известно, что глава Белого дома намерен провести переговоры с украинским лидером 2 января. Зеленский напомнил об уговоре, согласно которому Вашингтон не должен обсуждать Украину без участия Киева.

«Как мы договорились с нашим стратегическим партнером США, ничего о Украине без Украины. С нетерпением ждем возможности снова поговорить с Джо Байденом», – говорится в сообщении Зеленского в Twitter.

Предыдущая беседа двух лидеров состоялась 10 декабря 2021 года. Байден и Зеленский провели полуторачасовые переговоры. Глава Белого дома рассказал собеседнику, как провел видеоконференцию с российским коллегой Владимиром Путиным.