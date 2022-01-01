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Объемы поставок игристых вин из Европы в 2020 году упали впервые за десять лет

  /   Обновлено: 01 января 2022 12:43
Экономика
Объемы поставок игристых вин из Европы в 2020 году упали впервые за десять лет
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Брюссель, 1 января. Европейские экспортеры игристых вин первый раз за долгое время столкнулись со снижением поставок продукции на внешние рынки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Eurostat.

Эксперты проанализировали данные за 2020 год и констатировали, что пандемия коронавируса, нарушение цепочек поставок и закрытие ресторанов спровоцировали падение объемов продаж вина на 6%. В сегменте шампанского снижение составило более 20%.

«В 2020 году экспорт игристых вин ЕС в страны вне ЕС составил 495 миллионов литров, спад по сравнению с 528 миллионами литров, которые экспортировали в 2019 году. Это было первое снижение показателей экспорта игристых вин за пределы ЕС за десятилетие», — сказано в сообщении Eurostat.

Роскачество ранее провело сравнение отечественных и зарубежных игристых вин. Дегустаторы присвоили одной из российских марок наиболее высокий рейтинг.

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евросоюз шампанское игристые вина eurostat
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