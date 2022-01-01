Современные станции ближней разведки и РЛС поступили в соединение спецназа на Кубани

Краснодар, 1 января. Соединение спецназа в Краснодарском крае получило партию новых станций ближней разведки (СБР), а также радиолокационные станции (РЛС). Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Согласно сообщению ведомства, в партию входят пять комплектов современных СБР «Фара» и РЛС «Соболятник». В штабе ЮВО отметили, что новая техника позволит бойцам следить за стационарными и подвижными объектами противника и определять их основные параметры, а также обнаруживать и сопровождать движущиеся объекты на фоне земной и водной поверхности.

«Одной из особенностей станции "Соболятник" является возможность отслеживать артиллерийские снаряды, находящиеся в полете на траектории, что позволяет определять места выстрела и падения. Полученная информация передается на командный пункт для нанесения ответного удара, а также для корректировки огня артиллерии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ракетный полк 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа первым получил комплексы С-350. По словам командующего армией генерал-лейтенанта Николая Гостева, расчеты уже приступили к боевому дежурству.