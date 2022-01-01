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Киркоров признался, что звал Успенскую замуж в канун Нового года

Шоу-бизнес
Киркоров признался, что звал Успенскую замуж в канун Нового года
Prt Scr youtube.com  /  Филипп Киркоров

Москва, 1 января. Певец Филипп Киркоров стал членом жюри новогоднего выпуска шоу «Маска» на НТВ, в котором приняла участие его давняя подруга Любовь Успенская. Телезрители узнали новые подробности отношений знаменитостей.

Успенская выступала в костюме Елочки. Звездному жюри и зрителям понравился ее номер. Киркоров быстро узнал голос королевы шансона, и после снятия маски между знаменитостями состоялся откровенный разговор.

Исполнительница поблагодарила членов жюри, что они быстро ее угадали, так как она устала стоять в костюме. Киркоров же поздравил певицу с Новым годом. Успенская поблагодарила его, назвав несостоявшимся мужем. Король российской эстрады признался, что мог бы им стать 30 лет назад.

«Я сделал тебе предложение под Новый год 30 лет назад. У нас есть шанс новое 30-летие открыть с этого. А ты представляешь – Филипп Успенский!» — заявил Киркоров.

Успенская же заявила, что возьмет фамилию певца. По словам бывшего мужа Аллы Пугачевой, Успенские-Киркоровы могут вместе давать корпоративы в новогодние праздники за большие деньги.

Ранее стало известно, что Успенская смогла наладить отношения с Киркоровым после продолжительной ссоры. По словам исполнительницы шансона, они дали слово, что больше никогда не будут ругаться.

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Все новости / Шоу-бизнес / Киркоров признался, что звал Успенскую замуж в канун Нового года
киркоров успенская маска
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