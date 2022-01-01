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Премьер Японии Кисида заявил о приоритете борьбы с коронавирусом в 2022 году

  /   Обновлено: 01 января 2022 12:30
Политика
Премьер Японии Кисида заявил о приоритете борьбы с коронавирусом в 2022 году
wikipedia.org  /  Markus Leupold-Löwenthal / CC BY-SA 3.0

Токио, 1 января. Власти Японии в 2022 году будут уделять первоочередное внимание мерам по борьбе с коронавирусом и поддержке экономики. Об этом в новогоднем обращении заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

По словам политика, благодаря беспрецедентным темпам вакцинации эпидемическая ситуация во второй половине прошлого года на некоторое время стала стабильнее.

«Мы также сталкиваемся с угрозой нового чрезвычайно заразного омикрон-штамма. Воспользовавшись преимуществом отсрочки его распространения, мы будем и дальше усиливать меры по профилактике вируса, его выявлению и лечению на ранней стадии», — сказал Кисида в своем обращении.

Премьер добавил, что правительство продолжит помогать бизнесу и населению, чтобы смягчить последствия пандемии. Также власти в 2022 году будут продвигать процесс цифровизации и бороться с изменениями климата за счет чистых технологий, заключил он.

Ранее сообщалось, что японский остров Хонсю накрыло толстым слоем снега. Местные жители не могут передвигаться по стране из-за коллапса транспортной системы.

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япония фумио кисида коронавирус
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