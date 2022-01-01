Журналист Хабаров указал на экономические потери Великобритании после выхода из Евросоюза

Москва, 1 января. Сторонники выхода Великобритании из Евросоюза предсказывали позитивные перемены в торговле, однако Brexit обернулся для Лондона неутешительными последствиями. Такое мнение выразил журналист Александр Хабаров.

Изменения в отношениях с главным экономическим партнером для Великобритании не прошли бесследно, отметил эксперт. Он на пальцах объяснил, какой удар по королевству нанес «долгожданный» Brexit, пишет РИА Новости.

«Подсчитано, что в октябре объемы торговли с Европой оказались на 16 процентов ниже, чем они могли бы быть, не покинь Великобритания Евросоюз. Ожидается, что в целом из-за Brexit британская экономика сократится на четыре процента», — уточнил Хабаров.

Более того, выход Великобритании из ЕС поставил под сомнение целостность королевства. Например, в Шотландии требуют референдума о независимости, ирландцы тоже потирают руки, констатировал журналист. Страна столкнулась с проблемой утечки профессиональных кадров, добавил он.

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«Почти два миллиона квалифицированных работников покинули Великобританию. Их некем заменить. Если кто-то наивно полагает, что можно взять людей с улицы и быстро всему обучить, то это иллюзия», — приводит Хабаров слова руководителя компании Comtek Аскара Шейбани.

Как стало известно ранее, британский премьер Борис Джонсон пообещал согражданам по максимуму использовать преимущества Brexit в 2022 году. В частности, речь идет об отказе от пока еще действующих в королевстве нормативов Евросоюза.