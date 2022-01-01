С 1 января россиян ждут новые изменения в законодательстве

В стране повысятся МРОТ и маткапитал, людей защитят от попадания в «долговую ловушку», произойдет отказ от идентификации по биометрии, россиян ждет налоговый вычет на спорт. Что изменится еще?

С 1 января в стране повышается минимальный размер оплаты труда. Теперь он составит 13 890 рублей в месяц вместо бывших 12 792. Вырастет и величина прожиточного минимума, а значит и размеры социальных пособий. Эти изменения затронут 19 млн граждан России.

Изменения коснутся и материнского капитала, теперь он будет индексироваться по не по прогнозной, а по фактической инфляции, а его размеры будут ежегодно пересматриваться 1 февраля.

Банк России получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями. Это защитит людей от попадания в «долговую ловушку» и поможет сохранить свои средства.

Вступил в силу закон об отказе от идентификации по биометрии. Таким образом будут защищены права людей, не желающих ее проходить. Вместе с тем, все государственные и муниципальные услуги им будут предоставлены в полной мере.

Благодаря налоговому вычету на спорт, государство может вернуть населению часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Признано, что эти расходы являются социально значимым, так как благополучно влияют на здоровье граждан.

Теперь при приеме на работу граждан без трудового стажа не будет требоваться их согласие на взаимодействие с работодателем посредством электронного Сам же электронный документооборот поможет работникам без посещения кадровой службы подписывать документы, касающиеся трудовых отношений.

Страховые и социальные пенсии по инвалидности с 2022 года будут назначаться в беззаявительном порядке, автоматически. Об изменениях в формировании пенсий граждане будут уведомлены ПФР.

Увеличится число семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Вырастет и сам размер пособия.

Федеральный Бюджет на 2022 год, в отличие от бюджета прошлого года, был сформирован с профицитом. Государство направило дополнительные средства на социальную поддержку граждан, особенно семей с детьми.

Страховые выплаты будут перечисляться ФСС напрямую — на банковский счет или через «Почту России». Это позволит гражданам получать пособия без задержек независимо от финансового положения работодателей.

Благодаря изменениям в законе о кредитных историях, граждане смогут оценить свои шансы на получение кредита, а банки — понимать их реальную кредитоспособность.

Подумало государство и о животных. Зоопаркам, циркам, зоотеатрам, дельфинариям и океанариумам запрещено будет осуществлять свою деятельность без лицензии.

Счетчики в квартиры будут устанавливать теперь только интеллектуальные, гражданам приходилось передавать данные о потреблении электроэнергии самостоятельно. При этом самим покупать счетчики не нужно, их установят поставщики электричества.

Иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей будут обязаны открыть в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо.

Будет запрещено использовать слово «вино» и его производные на этикетке в наименовании алкогольных напитков, полученных брожением не винограда. Не виноград — не вино.

По всей стране начнет действовать единый номер вызова экстренных служб — 112.

Закон о поддержке одаренных детей позволит оплачивать за счет бюджета их питание и проживание в школах-интернатах при вузах.