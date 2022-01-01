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Две ракеты выпущены в сторону Израиля из сектора Газа

Весь мир
Две ракеты выпущены в сторону Израиля из сектора Газа
Global Look Press  /  Abed Deeb / Keystone Press Agency

Тель-Авив, 1 января. Две ракеты были выпущены рано утром в сторону Израиля из сектора Газа, находящегося под контролем палестинской группировки ХАМАС.

«Сегодня утром (1 января — Прим. ред.) были зафиксированы два запуска ракет из сектора Газа в сторону Средиземного моря. Ракеты упали у побережья района Тель-Авива. Согласно протоколу, сирены не были активизированы, и перехват не производился», — говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

Этот ракетный удар стал первым в 2022 году. Согласно газете The Jerusalem Times, один снаряд упал недалеко от Тель-Авива, а другой  в районе кибуца Пальмахим к югу от города. Никто не пострадал, и, несмотря на дым, замеченный у побережья, сообщений о повреждениях не поступало.

Свидетели в секторе Газа рассказали, что они проснулись от шума вылетающих ракет около 7 часов утра. Аналогичные звуки были слышны в Тель-Авиве, Холоне, Бат-Ям и Ришон-ле-Ционе.

Запуск ракет из сектора Газа произошел после того, как израильские военные заявили о самом длительном периоде затишья после эскалации напряженности между Израилем и ХАМАС по сравнению с четырьмя предыдущими операциями ЦАХАЛ в прибрежном анклаве.

За шесть месяцев, последовавших за 11-дневным конфликтом в мае, только пять ракет дальнего радиуса действия были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля. Для сравнения, в 2014 году после операции «Нерушимая скала» были запущены 22 ракеты, в 2009 году — 196 ракет, а в 2012-м — 76 ракет.

Несмотря на относительное затишье, на юге Израиля сохраняется напряженная обстановка, поскольку ХАМАС продолжает проводить крупномасштабные военные учения, выпуская ракеты в сторону моря и пытаясь угрожать еврейскому государству.

29 декабря высокопоставленные должностные лица палестинской группировки сопротивления встретились с официальными лицами ливанского движения «Хезболла» в Бейруте и заявили, что готовятся к военной конфронтации с Израилем.

Позже в тот же день израильский гражданский подрядчик министерства обороны, занятый на работах по обслуживанию недавно построенного забора безопасности у границы с палестинским анклавом, получил огнестрельное ранение.

В ответ израильские танки выпустили артиллерийские снаряды по блокпосту ХАМАС близ города Газа. ЦАХАЛ также перекрыл дороги рядом с пограничным забором из-за опасений по поводу новых нападений и приказал фермерам держаться подальше от земель вблизи границы.

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