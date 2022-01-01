Две ракеты выпущены в сторону Израиля из сектора Газа

Тель-Авив, 1 января. Две ракеты были выпущены рано утром в сторону Израиля из сектора Газа, находящегося под контролем палестинской группировки ХАМАС.

«Сегодня утром (1 января — Прим. ред.) были зафиксированы два запуска ракет из сектора Газа в сторону Средиземного моря. Ракеты упали у побережья района Тель-Авива. Согласно протоколу, сирены не были активизированы, и перехват не производился», — говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

Looks like Hamas or Palestinian Islamic Jihad may have fired a rocket or two (or three) towards central Israel. Large booms were heard in Tel Aviv, Holon, Bat Yam and Rishon about 20min ago. Video shows smoke off the coast in the sea pic.twitter.com/P6SojBdg7O — Anna Ahronheim (@AAhronheim) January 1, 2022

Этот ракетный удар стал первым в 2022 году. Согласно газете The Jerusalem Times, один снаряд упал недалеко от Тель-Авива, а другой — в районе кибуца Пальмахим к югу от города. Никто не пострадал, и, несмотря на дым, замеченный у побережья, сообщений о повреждениях не поступало.

Свидетели в секторе Газа рассказали, что они проснулись от шума вылетающих ракет около 7 часов утра. Аналогичные звуки были слышны в Тель-Авиве, Холоне, Бат-Ям и Ришон-ле-Ционе.

2 rockets fired from Gaza Strip hit sea off central Israel coast - The Times of Israel https://t.co/ZRnL0mepeR pic.twitter.com/9aKx4X0y1y — Andy Vermaut (@AndyVermaut) January 1, 2022

Запуск ракет из сектора Газа произошел после того, как израильские военные заявили о самом длительном периоде затишья после эскалации напряженности между Израилем и ХАМАС по сравнению с четырьмя предыдущими операциями ЦАХАЛ в прибрежном анклаве.

За шесть месяцев, последовавших за 11-дневным конфликтом в мае, только пять ракет дальнего радиуса действия были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля. Для сравнения, в 2014 году после операции «Нерушимая скала» были запущены 22 ракеты, в 2009 году — 196 ракет, а в 2012-м — 76 ракет.

Несмотря на относительное затишье, на юге Израиля сохраняется напряженная обстановка, поскольку ХАМАС продолжает проводить крупномасштабные военные учения, выпуская ракеты в сторону моря и пытаясь угрожать еврейскому государству.

Two rockets were launched into the coast off central Israel by Gaza.



Report by @AAhronheim https://t.co/25rcrhu8hU — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 1, 2022

29 декабря высокопоставленные должностные лица палестинской группировки сопротивления встретились с официальными лицами ливанского движения «Хезболла» в Бейруте и заявили, что готовятся к военной конфронтации с Израилем.

Hamas and Hezbollah officials met in Beirut. Hamas: We are preparing for a military confrontation with Israel. pic.twitter.com/0XC1XN54Dc — Khaled Abu Toameh (@KhaledAbuToameh) December 30, 2021

Позже в тот же день израильский гражданский подрядчик министерства обороны, занятый на работах по обслуживанию недавно построенного забора безопасности у границы с палестинским анклавом, получил огнестрельное ранение.

В ответ израильские танки выпустили артиллерийские снаряды по блокпосту ХАМАС близ города Газа. ЦАХАЛ также перекрыл дороги рядом с пограничным забором из-за опасений по поводу новых нападений и приказал фермерам держаться подальше от земель вблизи границы.