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ВСУ стянули бронетехнику в жилой район села Муратово в Донбассе

  /   Обновлено: 01 января 2022 12:23
Армия
ВСУ стянули бронетехнику в жилой район села Муратово в Донбассе
facebook.com  /  Операція об&#039;єднаних сил / Joint forces operation

Луганск, 1 января. Народная милиция Луганской Народной Республики зафиксировала скопление украинской бронетехники в Донбассе, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Отмечается, что ВСУ стянули бронетехнику в жилой район подконтрольного Киеву населенного пункта Муратово. Согласно заявлениям Народной милиции, украинские войска также мешают работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе с помощью средств радиоэлектронной борьбы, скрывая таким образом размещение запрещенного вооружения.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — сказано в сообщении.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что бойцы ВСУ выпустили по республике свыше 4300 боеприпасов в течение 2021 года. Он подчеркнул, что населенные пункты и окрестности ЛНР находились под фактически постоянными обстрелами ВСУ на протяжении всего года.

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