ВСУ стянули бронетехнику в жилой район села Муратово в Донбассе

Луганск, 1 января. Народная милиция Луганской Народной Республики зафиксировала скопление украинской бронетехники в Донбассе, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Отмечается, что ВСУ стянули бронетехнику в жилой район подконтрольного Киеву населенного пункта Муратово. Согласно заявлениям Народной милиции, украинские войска также мешают работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе с помощью средств радиоэлектронной борьбы, скрывая таким образом размещение запрещенного вооружения.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — сказано в сообщении.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что бойцы ВСУ выпустили по республике свыше 4300 боеприпасов в течение 2021 года. Он подчеркнул, что населенные пункты и окрестности ЛНР находились под фактически постоянными обстрелами ВСУ на протяжении всего года.