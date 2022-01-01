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Бастрыкин поручил изучить доводы противников концерта Линдеманна в Новосибирске

Общество
Бастрыкин поручил изучить доводы противников концерта Линдеманна в Новосибирске
sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета РФ

Москва, 1 января. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить заявление активистов, которые выступают против проведения концерта немецкого музыканта Тилля Линдеманна в Новосибирске.

Ранее общественники из Новосибирской области попросили депутатов Госдумы поддержать противодействие «антикультурным явлениям» и обратиться в СК РФ. Они отметили, что немецкий рок-музыкант уже несколько раз из-за своего скандального творчества имел проблемы с законом в России.

«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области Бадулину А. Н. организовать проверку доводов общественников и доложить о результатах», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Активисты также заявили о солидарности с мнением Бастрыкина о том, что против России ведут «гибридную войну». Они поддержали его в стремлении дать отпор Западу.

Ранее Бастрыкин поручил изучить доводы, изложенные в обращении «группы патриотов». Они выступили с просьбой проверить творчество российских музыкантов Noize MC и Oxxxymiron.

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бастрыкин ск линдеманн
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