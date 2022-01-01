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Экипажи десяти кораблей Черноморского флота встретили Новый год в Средиземном море

Армия
Экипажи десяти кораблей Черноморского флота встретили Новый год в Средиземном море
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Севастополь, 1 января. Более десяти кораблей Черноморского флота ВМФ РФ встретили новогоднюю ночь в ходе выполнения задач в Средиземном море.

С таким сообщением в субботу, 1 января, выступила пресс-служба флота. Отмечается, что военные моряки выполняют поставленные цели в составе группировки ВМФ РФ в Средиземноморье.

«Более десяти экипажей кораблей и судов обеспечения Черноморского флота встретили Новый 2022-й год в Средиземном море, выполняя специальные задачи в составе постоянной группировки ВМФ в дальней морской зоне», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ЧФ уточнили, что в настоящее время в Средиземноморской акватории находятся фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», малый ракетный корабль «Вышний Волочек», морской тральщик «Владимир Захарьин», а также другие корабли и подлодки.

Ранее сообщалось, что свыше 2,5 тысячи призывников приступили к прохождению военной службы на Черноморском флоте. Все военнослужащие осеннего призыва прошли подготовительный курс, в ходе которого получили знания и навыки по основным направлениям общевойсковой подготовки.

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россия вмф рф средиземное море черноморский флот
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