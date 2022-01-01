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Политолог Ищенко назвал уход от ультиматума России главной задачей США в 2022 году

Политика
Политолог Ищенко назвал уход от ультиматума России главной задачей США в 2022 году
Prt Scr youtube.com  /  Украина • РУ

Москва, 1 января. США постараются в 2022 году уйти из-под давления российского ультиматума и взять реванш за дипломатические поражения. Таким мнением поделился политолог Ростислав Ищенко.

Ушедший 2021 год стал знаковым для дипломатического наступления России, отметил эксперт. По его словам, Запад не сможет смириться с подобной ситуацией и попробует отыграть свои неудачи. Первая попытка будет сделана уже в январе: Вашингтон предлагает провести встречу на экспертном уровне по обсуждению российских предложений о гарантиях безопасности.

«Их главной задачей будет вывернуться из-под давления российского ультиматума и вернуться к традиционной схеме переговоров без результата», — считает Ищенко.

Ранее политолог рассказал о провале Соединенных Штатов, которые попытались устроить России «Афганистан» в Грузии. Это стремление американской стороны сыграло на руку Москве и превратило РФ в сильнейшую державу, рассказал Ищенко.

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россия сша ищенко
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