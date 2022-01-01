Экс-премьер Украины Азаров: элита оказалась не готова управлять страной после распада СССР

Киев, 1 января. Украина при распаде СССР в 1991 году оказалась не готова к самостоятельному плаванию, заявил экс-премьер страны Николай Азаров.

По словам бывшего политика, элита страны не смогла управлять Украиной после развала Союза, а сейчас западные кураторы мечтают превратить ее в маленькое аграрное государство с небольшим населением. Азаров отметил, что именно после решения о независимости началась трагедия Украины, так как в этот период страна вошла неподготовленной.

«Неподготовленными не с точки зрения работы экономики, промышленности, а с точки зрения всей сферы управления. Потому что Украина самостоятельно не руководила большей частью экономики. Не готова элита, которая способна управлять страной, которая способна увидеть ее будущее и реализовывать это будущее в действиях», — пояснил Азаров.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Как отметил экс-премьер, во времена СССР Украина была на притоке населения, численность которого составляла 52 млн человек. Сейчас люди из страны активно уезжают, это и есть настоящая беда, заключил он.

Ранее обозреватель Артемий Руст объяснил, почему начало нового года окажется крайне неприятным для Киева. По его словам, Украина столкнется с серьезными проблемами в энергетике и большими убытками от сокращения транзита российского газа.