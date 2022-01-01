Праздник по-грязному: как петербуржцы утопали в мусоре в новогоднюю ночь

Новогодние гуляния петербуржцев и гостей города омрачила некачественная работа коммунальных служб. Празднующие пожаловались на переполненные мусорки и заснеженные тротуары.

Жительница Северной столицы Евгения не удивлена отсутствием уборки улиц. Она регулярно вынуждена наблюдать мусор в своем районе. В новом году петербурженка пожелала администрации города работать лучше.

«Мне кажется, что грязно. Я живу много лет на Невском проспекте. Он всегда плохо убирается. Снег, мало мусорок, куда можно было бы выкидывать мусор», — считает жительница центра.

С Евгенией согласилась и петербурженка Мария. Девушка заметила, что в новогоднюю ночь мусорки совсем не очищались.

Однако другие жители города и не ждали увидеть оперативную работу коммунальных служб.

«Не очень красиво это, с одной стороны. Но что делать? Вот уже 30 лет я все это вижу. Ничего не меняется», — расстроен горожанин.

Участник народных гуляний Игорь тоже заметил тенденцию к превращению Петербурга в мусорную столицу в новогодние праздники. Молодой человек надеется, что администрация города исправит положение хотя бы до конца каникул.

«Все мусорят. Сегодня, понятное дело, будет грязно. Через неделю посмотрим. Но это стандартная процедура, каждый год так», — отметил Игорь.

В новогоднюю ночь Невский проспект, который перекрыли для пешеходов, действительно выглядел не лучшим образом. На кадрах, снятых после боя курантов, видны огромные мусорные пакеты, лежащие прямо на дороге. Урны переполнены до краев, бутылки от алкогольных напитков валяются прямо на тротуарах.

По мнению местных жителей, грязные улицы — это не единственная проблема. Намного больше их огорчили снежные глыбы, которые мешали нормально передвигаться.

«В центре все отвратительно! Особенно на тротуарах. Я не автомобилист, как пешеходу, просто ужас», — возмущается петербуржец Роман наледью на дорогах.

Больше всего снежный апокалипсис в Петербурге удивил приехавших на новогодние праздники москвичей. По их словам, в столице коммунальные службы не относятся к своей работе так пренебрежительно.

«Уборка нам не очень понравилась, по сравнению с Москвой. Очень много снега на дорогах. У машин, которые мы вызывали, были проблемы с тормозами из-за того, что плохо убран город. Много снега на обочинах», — рассказывает москвичка Полина.

«В Москве в принципе снежинка упала — все убрали. В Питере плохо убирают. Видимо из-за бюджетирования происходят какие-то нездоровые истории», — заявила гостья Северной столицы.

Отсутствие уборки снега в Петербурге спровоцировало десятибалльные пробки и множество аварий. Администрация города продолжает игнорировать жалобы горожан и предлагает им решать коммунальный коллапс самостоятельно.