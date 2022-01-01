Прямые поставки газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» не возобновились

Москва, 1 января. Физический поток газа в прямом направлении из России в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» с 1 января так и не возобновился. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные газотранспортного оператора Gascade.

Реверс в Польшу при этом вырос в четыре раза. Сейчас он находится на уровне 507 тыс. кубометров в час против порядка 121,5 тыс. кубометров накануне.

Реноминации на транспортировку газа в Германию в утренние часы 1 января выставлены на уровне 584 тыс. кубометров в час. Однако по состоянию на 10:00 московского времени прямые поставки так и не начались. На январь «Газпром» забронировал 21,6% предложенных мощностей прокачки, что составляет 19,28 млн кубометров топлива в сутки.

Российский экспортер газа не стал бронировать дополнительные мощности газопровода «Ямал — Европа» из-за того, что европейские контрагенты не предоставили заявки на закупку, объяснял президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.