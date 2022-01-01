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Куратор выставки уникального фарфора в Эрмитаже рассказала, зачем на нее идти
Общество
Куратор выставки уникального фарфора в Эрмитаже рассказала, зачем на нее идти
Prt Scr youtube.com  /  Государственный Эрмитаж

В конце декабря в петербургском Эрмитаже открылась 20-я юбилейная выставка из цикла «Поднесение к Рождеству». Темой этого года стало творчество двух мастеров живописного отделения Императорского фарфорового завода — Вивана Босе и Августа Липпольда. Чем интересны экспозиция и работы художников, ФАН рассказала куратор выставки, хранитель коллекции русского фарфора и керамики Эрмитажа Тина Хмельницкая.

По ее словам, до настоящего времени ни о Виване Босе, ни об Августе Липпольде практически не было ничего известно. Но теперь мы впервые по-настоящему сможем увидеть творчество двух мастеров, работавших в Петербурге во второй половине XIX века.

«Виван Босе — живописец родом из Бургундии, прославился как иллюстратор в Париже. В частности, он создавал иллюстрации и разные книжные виньетки, а также сделал орнаментальные зарисовки для первого издания «Трех мушкетеров» [Александра] Дюма, которое вышло в Париже в 1849 году огромным по тем временам тиражом. И именно благодаря своим книжным изданиям он стал известен в Петербурге, где в тот момент на Императорском фарфоровом заводе искали художников-орнаментистов. Таким образом, он попал в Петербург и стал делать дизайны для больших ваз. И те парадные вазы, которые сейчас можно увидеть в Гербовом зале на выставке, как раз демонстрируют орнаментальные истории, которыми прославился наш завод в царствование Александра II», — рассказывает Тина Хмельницкая.

Куратор выставки уникального фарфора в Эрмитаже рассказала, зачем на нее идти
Prt Scr youtube.com / Государственный Эрмитаж

Второй художник, Август Липпольд, работал в это же время, однако занимался копейной росписью. В XIX веке в ходу был термин «скопировка», когда полотна из основного собрания Императорского Эрмитажа перевозили на фарфоровый завод, чтобы мастера их копировали для воспроизведения на парадных вазах. Собственно, этим и занимался Липпольд. Также он писал картины на фарфоре, причем на пластах довольно больших размеров. Такие в то время могли делать только на нашем фарфоровом заводе, ведь практически ни на одном европейском производстве не было соответствующих технических средств. Эти копии живописных картин вставляли в раму и по аналогии с обычными картинами развешивали в салонах и будуарах, имитируя таким образом классический декор. Опять же в Петербурге за создание таких произведений отвечал только Липпольд.

«На выставке представлено порядка 40 экспонатов. А еще представлена графика: к каждой вазе или сервизному комплексу мы представляем авторские оригинальные эскизы Босе. Можно ходить и сравнивать: вот это ваза, а это дизайн шейки вазы, горловины или тулова. То есть отдельная часть [экспозиции], достаточно большая и интересная, — это именно эскизные формы. И завершает выставку отдел, посвященный уже нашим современным художникам, которые сейчас работают на заводе и смогли создать по мотивам основной исторической экспозиции собственные вещи. Это своего рода оммаж», — подчеркивает куратор выставки.

Куратор выставки уникального фарфора в Эрмитаже рассказала, зачем на нее идти
Федеральное агентство новостей /

Специалист уверяет, что для похода на выставку никаких дополнительных знаний или подготовки не требуется. Экспозиция довольно легкая: прежде всего, в ней представлены очень красивые и уникальные фарфоровые вазы, полюбоваться которыми будет рад любой, кому интересны произведения искусства. А сделать это можно будет еще долго — работы Босе и Липпольда будут выставлены в Эрмитаже до 10 апреля.

Ранее сотрудники Эрмитажа по-доброму поздравили петербуржцев с наступающим Новым годом. В соцсетях музея появился праздничный клип с участием одного из знаменитых эрмитажных котов. Видео, где питомец примеряет сразу несколько AR-масок, набрало свыше 80 тысяч просмотров в социальной сети «ВКонтакте».

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