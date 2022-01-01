Киев, 1 января. Узнав о планах бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, украинцы предложили поставить ему памятник в центре Киева и наградить орденом.

Решение Азарова всерьез побороться с командой Зеленского в украинских и международных судах вызвали неожиданную для власти реакцию большинства украинцев. В течение всех восьми лет после государственного переворота пришедшие к власти на Украине политики активно убеждали население в том, что их свергнутые предшественники являются преступниками и предателями. Больше всего досталось, как и следовало ожидать, вынужденным бежать из страны президенту Януковичу и премьер-министру Азарову.

В последнее время главные преступники в глазах «майданного режима» добиваются все больших успехов в международных и даже украинских судах, пытаясь доказать свою невиновность и заставить Украину снять с них все санкции. Евросоюз уже это сделал. Команда Зеленского сопротивляется до последнего, боясь разрушить один из главных идеологических мифов своего режима. Украинцы же, уставшие от разорительной деятельности реформаторов, пришедших к власти на волне госпереворота, все чаще отвергают тезисы официальной пропаганды и все больше радуются победам в судах представителей прошлой власти.

Новостное агентство «Харьков». /

Пользователи украинского сегмента социальных сетей с восторгом отреагировали на новость о новых исках Николая Азарова в Окружной административный суд Киева. Добившись признания незаконными санкций, наложенных на него еще режимом Порошенко, бывший премьер-министр пошел дальше, и пытается через чуд заставить Совет нацбезопасности снять, наконец, все ограничения.

«Война в судах с Зеленским и Ко. Это же просто гениальный ход. Азарову памятник нужно поставить в центре Киева. И героя вручить! Только он и сможет наказать всю эту камарилью на Банковой, да еще и по украинским законам»; «Хороший дядька. Он из всех был самый безобидный. И хороший премьер. Нынешние недореформаторы ему и в подметки не годятся по уровню знаний. Так же, как и те, кто был во главе Кабмина до него. Верните Колю»; «Азаров просто гений экономический по сравнению с теми, кто взял власть в 2014. По нему уже тоскует вся Украина»; «Азаров и еще куча народа будут наказывать Зеленского в судах весь 2022-й. Он же их просто порвет в судах. И это прекрасно», — порадовались украинцы.

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