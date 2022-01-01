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Валюта Узбекистана рискует повторить судьбу рухнувшей турецкой лиры

Экономика
Валюта Узбекистана рискует повторить судьбу рухнувшей турецкой лиры
Global Look Press  /  CHROMORANGE / Franz Perc, via ww

Москва, 1 января. Несколько экономик в мире могут столкнуться с угрозой девальвации. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский в беседе с агентством «Прайм» проанализировал риски, связанные с национальными валютами.

Он полагает, что валюты Узбекистана, Бразилии и Аргентины находятся в наибольшей опасности и могут пойти по пути стремительно дешевеющей турецкой лиры. Указанные страны живут за счет экспорта сырья и энергоносителей, однако ключевая ставка там находится на высоком уровне.

«На примере Узбекистана и Бразилии видно, что разное экономическое положение может приводить к одинаковым последствиям в плане курса национальной валюты, но при этом Узбекистан выглядит предпочтительнее», — отметил Сосновский.

Турецкая лира ранее продемонстрировала очередное падение до рекордных показателей. В декабре ее курс рухнул до 17,04 лиры за доллар.

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узбекистан аргентина бразилия прогноз девальвация валюта турецкая лира
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