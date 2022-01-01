Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 января 13:09
13:03
Общество
Новый трейлер сериала «Миротворец» с рестлером Джоном Синой появился в Сети
13:01
Политика
Президент России поздравил телеканал РЕН ТВ с 25-летием
13:00
Общество
Новогодний спецэпизод «Гарри Поттера» вышел в России
12:52
Политика
Зеленский заговорил на русском языке в поздравлении украинцев с Новым годом
12:51
Армия
Popularne: непревзойденная система обороны России на Балтике вызвала тревогу в НАТО
12:51
Происшествия
Бездомный ударил мэра города Кале во Франции после просьбы убрать сумки
12:46
Происшествия
Неизвестный с оголенным половым органом нападает на девушек в Барнауле
12:45
Весь мир
Две ракеты выпущены в сторону Израиля из сектора Газа
12:44
Политика
Зеленский подтвердил в Twitter стремление провести переговоры с Байденом
12:43
Общество
Куратор выставки уникального фарфора в Эрмитаже рассказала, зачем на нее идти
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Что не стоит дарить близким: ФАН подготовил антирейтинг новогодних «презентов»
Общество
Что не стоит дарить близким: ФАН подготовил антирейтинг новогодних «презентов»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Новогодняя ночь позади, но впереди еще восемь дней рождественских каникул — масса поздравлений, приятных встреч и, конечно, подарков. ФАН проанализировал данные ВЦИОМ и составил список самых бесполезных, с точки зрения россиян, подарков. Эта информация будет особенно актуальна тем, кто еще планирует пойти в магазин за презентами или уже приобрел то, что есть в «черном» списке, а потому сможет исправить ситуацию, тихо заменив подарок.

Статуэтки и сувениры

Что не стоит дарить близким: ФАН подготовил антирейтинг новогодних "презентов"
pixabay.com /

На первом месте в списке самых нежелательных подарков именно они — статуэтки и разные непонятные сувениры. Зачастую они совсем не радуют людей. Те, кто получил в новогоднюю ночь фигурку тигра, например, расстроились и сообщили, что приятнее было б тогда получить просто палку сырокопченой колбасы. Конечно, дареному коню, как говорится, в зубы не смотрят, но категорически против бесполезных статуэток и сувениров 6% россиян.

Кухонная утварь

Что не стоит дарить близким: ФАН подготовил антирейтинг новогодних "презентов"
pxhere.com /

На втором непочетном месте расположились полезные в быту вещи — сковородки, мультиварки, кастрюли и так далее. Сомнительным подарком это считают не только женщины, но и мужчины. В волшебные новогоднюю или рождественскую ночи никто не хочет видеть напоминание о серых буднях. Если верить официальной статистике, то противников кухонной утвари среди россиян 4%.

Носки

Что не стоит дарить близким: ФАН подготовил антирейтинг новогодних "презентов"
pxhere.com /

Третье место досталось носкам. Это один из самых распространенных и бюджетных вариантов подарка, а потому банальный. А еще примета, что преподнесенные к празднику чулочно-носочные изделия могут привлечь к человеку серьезные проблемы и несчастья. Издавна считается что таким образом можно изменить чужую судьбу, причем не в лучшую сторону. А еще такой «подарочек» вредит не только тому, кто его получает, но и самому дарителю. Кстати, разделяют это мнение 2% жителей России.

Сладости

Что не стоит дарить близким: ФАН подготовил антирейтинг новогодних «презентов»
ФБА «Экономика сегодня» . / Елизавета Акимова

Замыкают список самых бесполезных подарков сладости. Не иначе как сладость больше не в радость. Во-первых, все уже знают, что в красивых коробках всегда самые невкусные и ненатуральные конфеты. Во-вторых, лишние калории, а значит, и килограммы в довесок к удару по печени, которой очень трудно в праздники из-за майонезных салатов и алкоголя. Ну и в-третьих, съеденные конфеты и леденцы не оставляют никакой памяти о том, кто их преподнес.

Если в эту новогоднюю ночь вас расстроили подарком не из нашего списка, то пишите в комментариях под статьей о том, что конкретно довелось пережить вам. Ранее ФАН рассказал, о каких подарках россияне мечтают на Новый год.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Что не стоит дарить близким: ФАН подготовил антирейтинг новогодних «презентов»
новый год сувениры сладости носки сковорода чулки рождественские подарки рождественские каникулы новогодние подарки новогодняя ночь 2022 инструкция по подбору подарков
Комментировать