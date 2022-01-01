Что не стоит дарить близким: ФАН подготовил антирейтинг новогодних «презентов»

Новогодняя ночь позади, но впереди еще восемь дней рождественских каникул — масса поздравлений, приятных встреч и, конечно, подарков. ФАН проанализировал данные ВЦИОМ и составил список самых бесполезных, с точки зрения россиян, подарков. Эта информация будет особенно актуальна тем, кто еще планирует пойти в магазин за презентами или уже приобрел то, что есть в «черном» списке, а потому сможет исправить ситуацию, тихо заменив подарок.

Статуэтки и сувениры

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На первом месте в списке самых нежелательных подарков именно они — статуэтки и разные непонятные сувениры. Зачастую они совсем не радуют людей. Те, кто получил в новогоднюю ночь фигурку тигра, например, расстроились и сообщили, что приятнее было б тогда получить просто палку сырокопченой колбасы. Конечно, дареному коню, как говорится, в зубы не смотрят, но категорически против бесполезных статуэток и сувениров 6% россиян.

Кухонная утварь

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На втором непочетном месте расположились полезные в быту вещи — сковородки, мультиварки, кастрюли и так далее. Сомнительным подарком это считают не только женщины, но и мужчины. В волшебные новогоднюю или рождественскую ночи никто не хочет видеть напоминание о серых буднях. Если верить официальной статистике, то противников кухонной утвари среди россиян 4%.

Носки

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Третье место досталось носкам. Это один из самых распространенных и бюджетных вариантов подарка, а потому банальный. А еще примета, что преподнесенные к празднику чулочно-носочные изделия могут привлечь к человеку серьезные проблемы и несчастья. Издавна считается что таким образом можно изменить чужую судьбу, причем не в лучшую сторону. А еще такой «подарочек» вредит не только тому, кто его получает, но и самому дарителю. Кстати, разделяют это мнение 2% жителей России.

Сладости

ФБА «Экономика сегодня» . / Елизавета Акимова

Замыкают список самых бесполезных подарков сладости. Не иначе как сладость больше не в радость. Во-первых, все уже знают, что в красивых коробках всегда самые невкусные и ненатуральные конфеты. Во-вторых, лишние калории, а значит, и килограммы в довесок к удару по печени, которой очень трудно в праздники из-за майонезных салатов и алкоголя. Ну и в-третьих, съеденные конфеты и леденцы не оставляют никакой памяти о том, кто их преподнес.

Если в эту новогоднюю ночь вас расстроили подарком не из нашего списка, то пишите в комментариях под статьей о том, что конкретно довелось пережить вам. Ранее ФАН рассказал, о каких подарках россияне мечтают на Новый год.