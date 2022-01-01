Кредитные истории россиян будут храниться на три года меньше

Москва, 1 января. Изменения в российском законодательстве сократили с 1 января 2022 года срок хранения кредитной истории граждан с десяти до семи лет, пишет РИА Новости.

Согласно поправкам в закон «О кредитных историях», россияне также получили право оспаривать ошибки в них напрямую в банке или микрофинансовой компании. Кредитные истории используются для оценки платежеспособности потенциальных заемщиков. Они содержат информацию о взятых ранее ссудах и данные о платежах по ним.

Кроме того, людям станет присваиваться индивидуальный рейтинг кредитоспособности. Он рассчитывается на основе установленной Банком России методики.

Уровень закредитованности населения неуклонно растет. По мнению экспертов, дальнейшее увеличение показателя может привести к неплатежеспособности заемщиков и системным рискам для всего банковского сектора.

ЦБ ранее обратил внимание на рассрочку, предлагаемую магазинами при продаже бытовой техники. По сути она иногда представляет собой кредит, а значит, нуждается в дополнительном контроле со стороны регулирующих органов, пишет INFOX.