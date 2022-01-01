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Настя Ивлеева удивила поклонников необычным нарядом на Новый год

Шоу-бизнес
Настя Ивлеева удивила поклонников необычным нарядом на Новый год
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 1 января. Телеведущая и блогер Настя Ивлеева показала образ, в котором праздновала Новый год. Знаменитость опубликовала серию фотографий в полупрозрачном комплекте, напомнившем удивленным поклонникам коврик для ванны.

Абсолютно обнаженное тело Ивлеевой прикрывали небольшие куски резинового или силиконового материала. В таком виде звезда «Орла и решки» поздравила своих фанатов с Новым годом. Многие подписчики звезды пошутили, что она надела коврик для ванны.

Настя Ивлеева удивила поклонников необычным нарядом на Новый год
Prt Scr instagram.com / @_agentgirl_

«Коврик для ванны?»;

«Сейчас модно стало коврики для ванной носить»;

«Она знала, что такое мода»;

«Не замерзни»;

«У меня такой же коврик в ванной лежит», — пошутили пользователи Instagram.

Ранее Ивлеева показала свою квартиру в Москве. Блогер рассказала, что ее большой гордостью стала огромная елка, украшенная к Новому году стеклянными игрушками и мишурой. Интернет-звезда также показала подарок от певицы Аллы Пугачевой — небольшой крест на цепочке с драгоценными камнями.

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новый год блогер ивлеева
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