Польша переняла от Швеции председательство в ОБСЕ

Варшава, 1 января. Польша с 1 января 2022 года стала председателем в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, теперь страна в течение года будет осуществлять функции координатора в этой международной организации, в которую входят 57 стран.

По его словам, Варшава сделает все, чтобы «заботиться о мире и безопасности, посылая соответствующие сигналы партнерам в ЕС и НАТО, если будут замечены угрозы». Программу председательства Польши в ОБСЕ представят в Вене в январе.

Ранее политолог Михаил Литвинов заявил, что Польша будет вынуждена обратиться к России за помощью в случае исключения республики из Евросоюза. Эксперт отметил, что государства ЕС делятся на два типа: богатые и могущественные, решающие глобальные вопросы, и неразвитые, как Польша.