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Политолог Бондаренко назвал Ахметова и Коломойского «иммунной системой» экономики Украины

Политика
Политолог Бондаренко назвал Ахметова и Коломойского «иммунной системой» экономики Украины
Новостное агентство «Харьков»

Киев, 1 января. Украину ждут непростые времена, если исчезнут все олигархи, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

По словам эксперта, олигархи Ринат Ахметов и Игорь Коломойский являются иммунной системой украинской экономики, которая не дает полностью проникнуть на территорию страны транснациональным корпорациям. Если олигархи завтра исчезнут, украинцы не станут богаче, а бюджет не будет пополняться. Их место попросту займут зарубежные компании.

«На их место придут ТНК, которые будут выкачивать из Украины последние соки», — высказался Бондаренко в беседе с изданием «Украина.ру».

Политолог Бондаренко назвал Ахметова и Коломойского «иммунной системой» экономики Украины
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сейчас рынки пока остаются под контролем украинских компаний, и для того, чтобы их фактически устранить, ведется компания по дискредитации. Если же олигархов устранят, это станет «публичным харакири» Украины, после чего можно забыть о реальной государственности и суверенитете страны, заключил политолог.

Ранее власти Украины ввели предельные надбавки на поставки газа. Ограничения распространяются даже на то голубое топливо, которое добыто на территории государства. Изменения почувствовали на себе некоторые производители продовольственных продуктов: муки, хлеба, подсолнечного масла. Для них предельная надбавка составила 24%.

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украина ахметов коломойский пинчук бондаренко
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