Зеленский нашел оправдание поражению Украины от Англии на Евро-2020

Киев, 1 января. Сборная Украины по футболу проиграла команде Англии на чемпионате Европы из-за нежелания портить отношения «со стратегическим партнером». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем видеообращении.

Выступление украинских футболистов на Евро-2020 объединило всех жителей страны. Зеленский в шутку отметил, что также оно «сделало счастливыми производителей успокоительного».

«В 1/4 финала мы проиграли Англии. Проиграли только потому, что наши ребята не желали испортить отношения Украины со стратегическим партнером», — оправдал команду Зеленский.

Напомним, что во время Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла команде Англии с крупным счетом — 0:4.

Ранее украинцы назвали Зеленского главным разочарованием 2021 года. Это следует из данных социологического опроса, проведенного совместно с Центром Разумкова и фондом «Демократические инициативы».