Политолог Кашин назвал маловероятной войну между Россией и НАТО

Москва, 1 января. Вероятность войны между Россией и странами НАТО крайне мала, однако даже в этом случае у российской армии будет некоторое превосходство. Такое мнение выразил политолог Василий Кашин.

Эксперт считает сценарий эскалации конфликта между Москвой и Западом весьма маловероятным. В интервью «Московскому комсомольцу» он отметил, что обе стороны активно пытаются найти компромисс, но даже если сделать это не получится, ситуация едва ли дойдет до полноценной войны.

Политолог напомнил, что США обладают крупнейшим военным бюджетом в мире, который позволяет им содержать огромные и прекрасно оснащенные вооруженные силы. Прежде всего это касается военно-морских и военно-воздушных сил, в которых у Вашингтона наблюдается определенное преимущество над Москвой. Однако российские военные это понимают, и дают ассиметричный ответ на эти угрозы.

«С другой стороны, армия России обладает значительным боевым опытом. У нас есть превосходство в отдельных видах вооружений, гиперзвуковые комплексы "Кинжал", "Циркон", "Сармат", "Авангард"», — отметил Кашин.

Также он заметил, что Россия, как и США, являются ядерными державами, а значит, масштабная война между ними грозит неоправданно громадными рисками. В этой связи политолог оценил перспективы эскалации конфликта как практически нулевые.

Ранее сообщалось, что США и ЕС пропустили масштабное перевооружение российской армии. Немецкое издание Handelsblatt указывает, ВС РФ получили новые системы «под носом» у Запада из-за украинского кризиса.