Гости столицы поделились своими впечатлениями о новогодней ночи в Москве

В эту новогоднюю ночь Москва не спала. Улицы были переполнены людьми, отовсюду доносились радостные крики и звучали поздравления с Новым годом. Гости столицы из разных городов и стран жали друг другу руки, как хорошие знакомые, и радовались празднику вместе.

Москва стала привлекать все больше туристов из разных стран. Многие приезжают сюда, чтобы окунуться в атмосферу праздника и шумного веселья. В новогоднюю ночь столица превратилась в настоящую сказку: была прекрасная погода, медленно падал снег и отовсюду густо лились яркие и теплые огни праздничной подсветки.

Гости златоглавой рассказали корреспонденту ФАН о своих впечатлениях. Арсений впервые посетил новогоднюю столицу и был приятно удивлен

«Москва украшена великолепно. Я никогда не был до этого на Новый год в Москве, но впечатлен до небес. Повсюду огоньки, повсюду свет, повсюду новогоднее настроение», — сказал молодой человек.

Марина рассказала, что в ее родном и обычно теплом Ростове-на-Дону сейчас погода не такая хорошая, как в Москве. Она собрала подруг, и девушки отправились праздновать сюда.

«Настроение обалденное. Красочная елка. Плохо, что не пускают туда, а в основном все прекрасно, все хорошо. У нас тут «пролетарии всех стран соединяйтесь». Вон, она одна с Узбекистана, другая с Омска. Вторая тоже моя подруга с Ростова-на-Дону. Вы знаете, мы приехали сюда, мы обалдели», — рассказывает о впечатлениях Марина.

Многие приезжие мечтали попасть на Красную площадь, но увы, из-за опасности распространения инфекции, в этом году она была закрыта для посещения.

«Мы приехали из Махачкалы отметить Новый год в Москве. Жаль, площадь была закрыта. Пришлось приехать сюда и здесь отмечать Новый год. С Новым годом вас!» — говорит гость столицы из Дагестана.

Эванс не говорит по-русски, но это не помешало ему тоже поделиться праздничным настроением.

«Москва — прекрасный город. Люди дружелюбные. Мне очень нравится Москва. Я приехал из Африки. Здесь очень мило, все красиво украшено, и все вокруг счастливы. И мы счастливы, что так здорово встретили Новый год. И я хочу сказать всем в Москве: «С Новым годом», — поздравил всех Эванс.

Хасан приезжает в Москву вот уже седьмой раз подряд. Он признался, что очень любит Россию и бывать здесь — это уже традиция.

«Честно говоря, не только я так говорю, все люди говорят, что украшения здесь замечательные, самые уникальные в мире, нигде в мире такого нет», — признался Хасан.

Парад гостей из дальних стран продолжил Карим. Он приехал в Россию, чтоб поступить в РУДН, в ушедшем году у него это получилось.

«Мы приехали из Бангладеша, мы учимся в РУДН. Сегодня праздник, мы празднуем. С Новым годом!», — громко поздравил Карим.

Теплые слова в адрес города прозвучали от супружеской пары Андрея и Ольги. Они приехали сюда из Урала, чтобы весело и красиво встретить 2022 год.

«Москва преобразилась в разы, конечно. Просто великолепие. Гуляем такие воодушевленные, с прекрасным новогодним настроением. Всех поздравляем с Новым годом. Желаем счастья, здоровья, успехов», — сказала Ольга.

Тимур из Бурятии гордится Москвой. Ему было приятно, что убранство сердца России не подвело его ожиданий.

«Москва — это наша столица, это наша Родина, наше сердце, это наша жемчужина. Мне все понравилось: люди, отношение. Наша страна многонациональная, и я считаю, что мы должны жить очень дружно, совместно. СССР — сила!» — считает Тимур.

Из-за закрытия Красной площади, люди отправились гулять по туристическим маршрутам столицы. Это позволило им еще лучше узнать златоглавую и увидеть ее изнутри. Можно с уверенностью сказать, что Москва справилась со своей праздничной задачей и подарила всем желающим массу незабываемых впечатлений.