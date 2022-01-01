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Пушков допустил запрет на рекламу для иностранных IT-компаний без филиалов в России

Экономика
Пушков допустил запрет на рекламу для иностранных IT-компаний без филиалов в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 1 января. Иностранным IT-компаниям не следует затягивать открытие представительства в России, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Крупные цифровые компании будут должны открыть филиалы на территории страны, чтобы продолжать работу с российской аудиторией. Соответствующий закон вступил в силу 1 января. Пока нет информации о том, чтобы кто-то из лидеров зарубежной IT-сферы это сделал.

«Иностранные IT-компании должны понять, что требования закона не носят декларативный характер», — цитирует Пушкова ТАСС.

Нововведение распространяется на площадки, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей. Нарушителей может ждать запрет на размещение рекламы, а также блокировка денежных переводов в их пользу, добавил сенатор.

Ситуацию ранее прокомментировали в Роскомнадзоре. Ведомство готово предоставить крупным корпорациям время на выполнение требований закона.

Российский суд наложил на Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей за неудаление противоправного контента. Если и это не приведет американскую компанию в чувство, в ход пойдут совсем уж неприятные меры, цитирует INFOX депутата Госдумы Антона Горелкина.

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пушков бизнес законодательство it-сфера IT-компании
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