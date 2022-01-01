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Лена Миро назвала «голубые огоньки» надоевшей жвачкой

  /   Обновлено: 01 января 2022 11:02
Шоу-бизнес
Лена Миро назвала «голубые огоньки» надоевшей жвачкой
russia.tv  /  Россия — государственный телеканал

Москва, 1 января. Блогер Лена Миро отметила Новый год без просмотра «голубых огоньков» и уже перед сном вспомнила, что в первый раз в жизни не включила за день телевизор. Она жестко раскритиковала праздничные шоу с участием знаменитостей.

Повторяющиеся каждый год телепередачи можно сравнить со старой жвачкой, заявила блогер. Она отметила, что новогодние шоу стали неинтересными и надоевшими, так как их смотрели еще родители и бабушки-дедушки.

«Из года в год на Новый год нас кормят одной и той же жвачкой. Она уже потеряла вкус (ее жевали до этого многократно, из поколения в поколение), она неактуальна, невкусна и надоела. Бабушки наши смотрели фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Родители. Мы — да сколько же можно?» — возмутилась блогер на своей странице в «Живом Журнале».

Она также раскритиковала «засмотренные до дыр комедии советского времени». Миро заявила, что ей надоели звезды, которых показывают уже 40 лет. Девушка «прошлась» по певцам в «голубых огоньках», которые исполняют одни и те же песни и из года в год бросают друг в друга конфетти. Она порекомендовала проводить Новый год без просмотра такого контента.

Ранее Миро назвала роман тиктокера Дани Милохина и фигуристки Евгении Медведевой в шоу «Ледниковый период» пиаром. Она отметила, что не сомневалась в неискренности пары.

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новый год лена миро голубые огоньки
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