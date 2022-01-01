Политолог Бондаренко: олигарх Ахметов не будет устраивать госпереворот на Украине

Киев, 1 января. Директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко раскритиковал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

По словам политолога, если Владимир Зеленский введет санкции против олигарха Рината Ахметова, тот ответит ассиметрично. Предприниматель точно не будет устраивать государственный переворот в стране, уверен Бондаренко.

Несмотря на угрозы в адрес Ахметова, в его конфликте с Зеленским виноват вовсе не президент Украины, убежден политолог. Истинной причиной противостояния является глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Первопричиной всего этого противостояния является патологическая жадность Андрея Борисовича Ермака в плане властных полномочий. Он хочет забрать себе максимальное количество рычагов влияния на все сферы жизни», — высказался Бондаренко.

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Нынешняя власть постепенно оторвалась от реальности и решила, что теперь именно они являются хозяевами жизни. Никакого плана развития Украины у них нет, резюмировал Бондаренко.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец отметил, что тяжелейшую ситуацию на Украине, оказавшейся на грани катастрофы из-за экономического, политического и энергетического кризисов, прекрасно описывает один короткий анекдот. Страна со дня на день столкнется с энергетическим и экономическим коллапсом, убежден он.