Экономист Голубев призвал заранее создавать активы для пассивного дохода на пенсии

Санкт-Петербург, 1 января. Россияне смогут обеспечить себе безбедную старость при условии накопления личного пенсионного капитала в виде активов. Таким мнением для «Невских новостей» поделился доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

Преимуществом этого способа является, во-первых, независимость от кого бы то ни было. Во-вторых, отпадает необходимость работать в период, когда уже нет сил и здоровья, чтобы осуществлять нормальную трудовую деятельность. Кроме того, размер дополнительных регулярных доходов каждый определяет для себя сам, с учетом возможностей его личного пенсионного капитала.

«Необходимо обеспечить к моменту выхода на пенсию личный пенсионный капитал в виде различных активов, которые способны приносить их владельцу пассивный доход или возможность, продав их, выручить немалые денежные средства. Лучший способ накопить и преумножить средства — инвестировать их в ценные бумаги и другие инструменты финансового рынка», — указал Голубев.

Заботиться о накоплениях особенно важно в условиях высоких темпов инфляции. В 2021 году они привели к снижению реального размера пенсий россиян на 2,8% в годовом выражении.