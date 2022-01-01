«Этот день в истории». Что произошло 1 января, праздники, факты, люди

О самых интересных и необычных датах, праздниках и обычаях, которые произошли во всем мире, мы расскажем в передаче «Этот день в истории».

Сегодня Россия и большинство стран мирового сообщества отмечают Новый год. Традиция справлять этот праздник зародилась еще в древности, однако празднование Нового года в привычном для россиян виде начал император Петр I более трехсот лет назад.

Значим этот день выходом в широкий прокат всеми любимого фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», который впервые появился на телеэкранах в 1976 году. Приключения Жени Лукашина знают, пожалуй все — от мала до велика.

Кто из известных людей отмечает день рождения в первый день нового года, и что еще интересного произошло сегодня, узнаете в выпуске «Этот день в истории».