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Handelsblatt: США и ЕС пропустили масштабное перевооружение российской армии

Армия
Handelsblatt: США и ЕС пропустили масштабное перевооружение российской армии
Федеральное агентство новостей

Берлин, 1 января. Масштабное перевооружение Вооруженных сил России стало неприятной неожиданностью для США и стран Евросоюза. Об этом рассказали аналитики из Германии.

Обозреватели немецкого издания Handelsblatt в своем материале пишут, что президент РФ Владимир Путин еще почти три года в послании Федеральному собранию объявил о «масштабной программе перевооружения», однако на Западе тогда не придали этому значения. Впоследствии западные страны были заняты кризисом на Украине и пропустили существенные изменения в вооружении российской армии.

Немцы отмечают, что все последние годы Москва методично внедряла инновации в войсках, о чем открыто заявлял сам Путин. Например, в России уже прошла госиспытания противокорабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», которая в следующем году поступит на вооружение Военно-морского флота РФ. Помимо этого, военные отчитались об успешном тестовом пуске противоспутниковой ракеты, в результате которого на орбите был сбит старый советский космический аппарат. Также на подходе тяжелая межконтинентальная ракета РС-28 «Сармат», способная преодолевать любые системы ПРО. Таким образом Россия, воспользовавшись вниманием США и ЕС к Украине, смогла перевооружиться «под носом» у Запада.

«Это поразительные успехи, и США теперь придется догонять Россию в военной области», — заключили эксперты.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Крыму будет создан новый полигон для учений десантных войск. ВДВ в 2022 учебном году продолжат совершенствоваться как основа сил быстрого реагирования армии России, отметили в ведомстве.

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