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Юдашкина показала богатый новогодний стол на празднике у Пугачевой

Шоу-бизнес
Юдашкина показала богатый новогодний стол на празднике у Пугачевой
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 1 января. Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин пригласили на празднование Нового года своих друзей из мира шоу-бизнеса. Примадонна удивила гостей, накрыв для них стол со множеством угощений.

Встретить Новый год вместе со звездой российской эстрады и популярным шоуменом собрались семья Юдашкиных, художник Алина Редель, композитор Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и другие знаменитости.

Двойняшки Лиза и Гарри вместе с внучкой Пугачевой Клавой также были вместе со взрослыми за богатым столом. Юдашкина опубликовала в соцсети Instagram фотографию с Пугачевой и видео, на котором можно увидеть угощения с праздничного стола. Она поздравила всех своих подписчиков с Новым годом, пожелав счастья.

Юдашкина показала богатый новогодний стол на празднике у Пугачевой
Prt Scr instagram.com / @marinayudashkina

На новогодний стол для гостей Пугачева поставила легкие закуски, различные деликатесы и множество сладостей. Также праздник не обошелся без салатов, фруктов с ягодами. Примадонна не забыла и про деревенский самовар, ставший отличным дополнением к богатому пиршеству.

Ранее супруг Пугачевой Галкин рассказал о распределении воспитательных ролей в семье. По словам юмориста, Примадонна теперь больше времени уделяет детям. Телеведущий назвал супругу строгим родителем, а себя — «веселым батей».

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новый год галкин пугачева
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