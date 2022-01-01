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Политолог Кулик назвал диалог Путина и Байдена «опасным звонком» для Украины

Политика
Политолог Кулик назвал диалог Путина и Байдена «опасным звонком» для Украины
Федеральное агентство новостей

Киев, 1 января. Украине стоит опасаться диалога президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным без предварительных консультаций с Киевом, считает политолог Виталий Кулик.

Как отметил директор Центра исследований проблем гражданского общества, только после беседы с Путиным Байден согласился провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Все это «должно было бы напрячь» украинское руководство, считает эксперт.

«Для Киева это очень опасный звонок, поскольку стратегическая стабильность — это не только нераспространение ядерного оружия, это и сферы влияния России и США в Черноморском бассейне, на Ближнем Востоке», — высказался Кулик.

Политолог Кулик назвал диалог Путина и Байдена «опасным звонком» для Украины
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Политолог отметил, что Вашингтон не видит в Киеве надежного партнера и субъекта, а ставит Украину перед фактом принятых решений с Россией. Все это несет большую угрозу Украине, так как власти страны не смогли доказать США, что Киев является важным участником переговоров, заключил Кулик.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец описал происходящее на Украине одним анекдотом про президента Владимира Зеленского. По его словам, в сумасшедшем доме украинского политикума за прошедшие восемь лет ничего не изменилась.

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Все новости / Политика / Политолог Кулик назвал диалог Путина и Байдена «опасным звонком» для Украины
украина россия сша виталий кулик
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