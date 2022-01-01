Sohu: авианалет сотен F-35 на Россию обернется катастрофическими последствиями для США

Пекин, 1 января. Авианалет сотен истребителей F-35 Военно-воздушных сил США на Россию обернется для американцев настоящей катастрофой. К такому выводу пришли аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания Sohu в своем материале пишут, что господство в воздухе считается военными ключом к победе в современной войне. Как передает «ПолитРоссия», на фоне перманентно ухудшающихся отношений между Вашингтоном и Москвой Пентагон может сделать главную ставку именно на свою авиацию в случае эскалации конфликта.

«ВВС США имеют в своем распоряжении тысячи боевых самолетов, включая истребители пятого поколения F-35 и F-22», — отметили эксперты.

Они указывают, что американцы инвестируют миллиарды долларов в развитие своих военно-воздушных сил, что дает им некоторое преимущество над Россией в этой области. Действительно, в распоряжении ВКС РФ имеется гораздо меньше самолетов, к тому же Москва только недавно приступила к серийному производству истребителей пятого поколения Су-57. Однако в рукаве России имеется другой козырь на случай авианалета ВВС США.

«В процессе воздушного боя истребители будут контактировать с наземными системами ПВО, такими как С-400 и С-500, которые будут сбивать эти самолеты», — заявили журналисты.

Даже если американцы направят к границам РФ сотни F-35, Москва подготовит для США жесткий ответ, который обернется ужасными последствиями. Китайские аналитики заключили, что при подобном сценарии американские истребители ждет катастрофа.

Ранее сообщалось, что в Главном испытательном космическом центре (ГИКЦ) им. Г. С. Титова ведут разработку командно-измерительных систем нового поколения для ВКС РФ. Отмечается, что модернизированные средства дадут возможность перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами.