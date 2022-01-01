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Не уберегли любовь: топ-10 звездных расставаний 2021 года
Шоу-бизнес
Не уберегли любовь: топ-10 звездных расставаний 2021 года
instagram.com  /  @_agentgirl_

2021 год был полон любовных расставаний. Не все пары смогли сохранить любовь и войти вместе в новый период. ФАН составил топ-10 разводов и расставаний уже оставшегося в прошлом 2021 года.

Настя Ивлеева и Элджей

Не уберегли любовь: топ-10 звездных расставаний 2021 года
instagram.com / @sayonaraboy

Двухлетний брак телезвезды и рэпера оказался ненадежным. В июле пара объявила о разводе. Кто стал инициатором расставания, оба экс-супруга скрывают от общественности. Чуть позже Ивлеева рассказала, что во время пандемии пара много времени проводила вместе, что не лучшим образом отразилось на их творчестве и личных взаимоотношениях.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

Не уберегли любовь: топ-10 звездных расставаний 2021 года
instagram.com / @borodylia

Не назвала истинные причины развода с бизнесменом Курбаном Омаровым и экс-ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. После шести лет совместной жизни паре не удалось расстаться мирно. И несмотря на то, что у пары есть общая дочь Теона, Ксения и Курбан не общаются. Кроме того, спустя всего четыре месяца после расторжения брака бизнесмен легко нашел себе невесту в программе «Давай поженимся».

Ольга Бузова и Дава

Не уберегли любовь: топ-10 звездных расставаний 2021 года
instagram.com / @buzova86

Не сохранили любовь и певица Ольга Бузова и блогер Давид Манукян. После расставания на своей странице в Instagram Бузова написала, что их отношения были идеальными лишь внешне. А за красивой картинкой стояли бесконечные скандалы и ссоры. Также артистка намекнула на насилие со стороны Давы. Правда, сам блогер подобный факт всячески опровергает и уверяет, что решение разорвать с Бузовой он принял после того, как она из ревности стала давить на него и заставлять покинуть шоу «Танцы со звездами».

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова

Не уберегли любовь: топ-10 звездных расставаний 2021 года
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

После 20 лет счастливой семейной жизни рухнул брак Григория Лепса и Анны Шаплыковой. За это время у пары появилось трое детей — Ева, Николь и Иван. Новость о крахе любви Лепса и Шаплыковой для всех стала неожиданностью, ведь именно эту пару считали самой крепкой в отечественном шоу-бизнесе. Ходят слухи, что в разводе виноват сам музыкант, якобы, заимевший постоянную любовницу.

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов

Не уберегли любовь: топ-10 звездных расставаний 2021 года
instagram.com / @melnikovadsh

В 2021 году получила статус свободной женщины и звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова, которая прожила восемь лет в браке с Артуром Смольяниновым. За это время в актерской семье появилось на свет двое сыновей — Артур и Марк. Причины расставания пара хранит в строжайшем секрете.

Ида Галич и Алан Басиев

Не уберегли любовь: топ-10 звездных расставаний 2021 года
instagram.com / @galichida

Совместная жизнь звездной пары продлилась всего два года, как результат — рождение сына Леона. Телеведущая не скрывала, что тяжело переживает крах семейной жизни, поэтому с головой ушла в работу. Ида Галич даже призналась, что испытывает проблемы со сном, а ее нервы стали «совсем плохи». Девушка отметила, что прибегала к помощи лекарств и даже задумывалась о курсе психотерапии.

Вячеслав и Екатерина Малафеевы

Не уберегли любовь: топ-10 звездных расставаний 2021 года
instagram.com / @malafeeva_ekaterina

Распад самой идеальной инстапары вызвал шок у многочисленных подписчиков. В начале октября 2021 года Екатерина сообщила, что они с мужем уже больше недели не живут вместе. А спустя полтора месяца в Instagram самого экс-футболиста Малафеева появились кадр с его тремя детьми и комментарий о намерении развестись с женой. 

Павел и Алана Мамаевы

Не уберегли любовь: топ-10 звездных расставаний 2021 года
instagram.com / @alana_mamaeva

Спустя восемь лет брака официально развелись модель Алана Мамаева и футболист Павел Мамаев. В отличие от многих Алана не стала скрывать причины развода с полузащитником «Ростова» и на всю страну рассказала об интрижке мужа с другой моделью в Испании. Теперь бывшие супруги ведут войну в суде за опеку над детьми и алименты — спортсмен отказался содержать сына Аланы от первого брака, хотя еще недавно планировал его усыновить. Не спешит спортсмен давать деньги и на общую дочь, предлагая воспитывать девочку самостоятельно.

Егор Крид и Валя Карнавал

Не уберегли любовь: топ-10 звездных расставаний 2021 года
Федеральное агентство новостей / instagram.com / @egorkreed / @karna.val

Не менее скандальным было расставание Егора Крида и Вали Карнавал. После разрыва певец представил публике альбом, в котором большинство песен посвятил отношениям с блогершей. Самым резонансным из них стал трек Pussy Boy, где Крид уличил девушку в лицемерии: «Ты прячешь под маской себя — Карнавал». В ответ на это звезда TikTok записала дисс под названием Abuser Boy, где выставила экс-избранника в не самом лучшем свете.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович

Не уберегли любовь: топ-10 звездных расставаний 2021 года
instagram.com / @solntcev

Распался союз и эпатажного актера и певца Гогена Солнцева с Екатериной Терешкович, которая была старше супруга на 26 лет. Ради молодого мужа Екатерина сделала пластику, но даже это не помогло сохранить ей брак. И уже через месяц после официального расторжения отношений Гоген женился на более молодой женщине — дочери бывшей жены.

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Все новости / Шоу-бизнес / Не уберегли любовь: топ-10 звездных расставаний 2021 года
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