Аналитики «Фридом Финанс» ожидают в 2022 году роста цен на продукты ниже 10%

Москва, 1 января. Продукты питания сохранят тенденцию к подорожанию в наступившем году. О таком выводе экспертов инвестиционной компании «Фридом Финанс» сообщает URA.RU.

Согласно данным Росстата, в ноябре рост цен на продовольствие составил 12% в годовом выражении. «Фридом Финанс» ожидает улучшения ситуации после ужесточения политики Банка России, введения лимита на экспорт удобрений и вероятного повышения урожайности. Они прогнозируют, что повышение цен в 2022 году не будет превышать 10%, причем наибольшее влияние инфляции сохранится для мяса, яиц, овощей и круп.

Кроме того, небольшой рост цен вероятен в сегменте автомобилей и бытовой техники, считают эксперты.

Исследования Центробанка ранее зафиксировали замедление темпов инфляции в РФ.

Депутат Госдумы Михаил Делягин высказал мнение, что основным фактором повышения цен является «произвол монополий». Помимо этого, ограничения для грузового транспорта вредят малому и среднему бизнесу, цитирует его INFOX.