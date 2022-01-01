Киевский журналист Портников назвал Путина истинным президентом Украины

Киев, 1 января. Украинцы и русские по-прежнему являются единым народом, как бы тому не противились киевские политики. С таким заявлением выступил украинский журналист Виталий Портников.

По словам Портникова, все это может привести к исчезновению страны, так как сами украинцы не могут ставить интересы государства выше личных. В результате Украина лишится весомой части своей территории, например состав страны покинут Харьковская или Сумская области, убежден он.

Сейчас украинцы и русские лишь стали сплоченнее, а одним из показателей единения стал сериал «Сваты», который одинаково любят как в России, так и на Украине, отметил журналист.

«Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев», — сказал Портников в эфире телеканала NTA.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что его главной целью в высшей государственной должности является завершение военных действий на юго-востоке страны. Об этом он заявил в своем новогоднем обращении.